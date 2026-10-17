135 incidentes marítimos e 76 vítimas desde início de guerra contra Irão 

Dos 135 incidentes marítimos registados no período, 114 resultaram em danos em embarcações, adiantou a mesma fonte.

Na última semana, a UKMTO registou 12 ataques contra embarcações: 10 no Estreito de Ormuz, um no Golfo Pérsico e outro no Golfo de Omã.

Os incidentes incluem o afundamento de um navio porta-contentores, atingido por um projétil no dia 13 de outubro, sem registo de feridos entre a tripulação.

Um outro ataque, contra um navio-petroleiro no dia 11 de outubro, resultou no desaparecimento de dois tripulantes, segundo as autoridades indianas citadas no relatório.

A UKMTO não detalha a divisão das 76 vítimas entre feridos e mortos, e alerta que o número real de ataques pode ser superior ao registado, uma vez que muitas embarcações afetadas não comunicam os incidentes.

Por sua vez, a Organização Marítima Internacional (OMI), com sede em Londres, contabiliza --- com base em dados de 09 de outubro --- 24 marinheiros mortos.

A organização regista ainda 113 incidentes confirmados no Estreito de Ormuz e no Médio Oriente, até 14 de outubro.

Os números apresentados por ambos os organismos referem-se a registos distintos e não são diretamente comparáveis.

Apesar de uma recuperação nas últimas semanas, o tráfego através do estreito de Ormuz continua cerca de 70% abaixo dos níveis anteriores ao conflito, segundo a UKMTO.

Nos sete dias analisados no relatório mais recente, foram registadas 125 saídas e 129 entradas no estreito.

A UKMTO não registou atividades suspeitas na última semana no Mar Vermelho e no Golfo de Áden e salienta que, desde 24 de agosto, não há notificações de ataques contra embarcações em ambas as zonas.

O trânsito pelo estreito de Bab el-Mandeb mantém-se 22% abaixo do nível anterior ao anúncio do bloqueio pelos Huthis, feito a 22 de julho, informa o organismo.

Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos (CENTCOM) afirmou hoje que mais de 40 navios comerciais transitaram pelo estreito de Ormuz nas últimas 24 horas, apesar das restrições e ataques por parte do Irão na região.

"Apesar do ataque [ao navio GFS Pride], os navios comerciais continuam a transitar pelo estreito de Ormuz, cujas rotas principais permanecem livres de minas. Mais de 40 embarcações navegaram pela região nas últimas 24 horas", afirmou o CENTCOM nas redes sociais.

Os norte-americanos denunciaram que o recente naufrágio o navio GFS Pride, com bandeira de Singapura, foi provocado por um míssil disparado pela Guarda Revolucionária iraniana.

O CENTCOM informou que o navio "foi atingido por um projétil da Guarda Revolucionária", depois de terem afirmado anteriormente que a embarcação afundou depois de colidir com uma mina naval.

"O navio afundou-se enquanto era rebocado em direção à costa", declarou o Comando.

"Apesar do ataque, os navios comerciais continuam a transitar pelo estreito de Ormuz, cujas rotas principais permanecem livres de minas; mais de 40 embarcações navegaram pela região nas últimas 24 horas", afirmou o CENTCOM numa mensagem publicada nas redes sociais.

Neste contexto, o Comando norte-americano negou as alegações de Teerão sobre o controlo do estreito de Ormuz, sublinhando que "os Estados Unidos e os seus parceiros regionais controlam o estreito, enquanto os navios comerciais continuam a transitar por esta via, apesar da agressão injustificada da Guarda Revolucionária".