Agência da ONU para os refugiados da Palestina diz que destruição de Gaza é indescritível

"A destruição na Faixa de Gaza é indescritível", referiu a agência, citando um estudo recente do Centro de Satélites das Nações Unidas (UNOSAT) que indica que 55% dos edifícios do enclave foram danificados pela ofensiva, lançada na sequência de ataques do movimento islamita Hamas a 07 de outubro.

A remoção dos escombros "levará anos", mas "a cura do trauma psicológico da guerra levará ainda mais tempo", sublinhou a UNRWA, apelando a um cessar-fogo imediato numa mensagem publicada na rede social X: "Este sofrimento tem de acabar".

A UNOSAT adiantou na semana passada que 36.591 estruturas foram destruídas, 16.513 severamente danificadas, 47.368 moderadamente danificadas e 36.825 possivelmente danificadas no âmbito da ofensiva, sublinhando que cerca de 55% das estruturas "foram afetadas", sendo Deir al-Bala`a e Gaza as mais atingidas desde 01 de abril.

Israel lançou a sua ofensiva contra a Faixa de Gaza em resposta aos ataques perpetrados pelo Hamas, que mataram 1.200 pessoas e raptaram 240.

Desde então, o Ministério da Saúde palestiniano no enclave registou mais de 37.100 mortes, além de mais de 520 na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, às mãos das forças israelitas ou em ataques de colonos.