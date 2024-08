Agência Fitch baixa nota de Israel devido a conflito em Gaza

"O conflito em Gaza pode durar até 2025 e há riscos de que se estenda a outras frentes", declarou a Fitch numa nota, divulgada na segunda-feira.

"Além da perda de vidas, poderá conduzir a despesas militares adicionais significativas, à destruição de infraestruturas e causar danos duradouros à atividade económica e ao investimento, conduzindo a uma maior deterioração das perspetivas de crédito de Israel", referiu.

As finanças públicas foram atingidas e prevê-se que Israel registe um défice orçamental este ano, acrescentou.

A Fitch considerou que a continuação do conflito no próximo ano pode obrigar Israel a manter as elevadas despesas militares e perturbar ainda mais as indústrias do turismo, da construção e da manufatura nas zonas fronteiriças.