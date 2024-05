Amnistia exorta portugueses a escreverem a deputados a pedir cessar-fogo em Gaza

Pedro Neto, da Amnistia Internacional, diz que é preciso exigir a prestação de contas e promete entregar todas as cartas na Assembleia da República.O diretor executivo da Amnistia não comenta as palavras do ministro dos Negócios Estrangeiros, que entrevista ao jornal espanholrecusou descrever a situação na Faixa de Gaza como um genocídio.Pedro Neto diz entende o refugio das palavras de Paulo Rangel, em considerações jurídicas, mas o que se passa na realidade configura claramente um desrespeito claro pelas leis humanitárias.