António Vitorino alerta que mundo tem grave crise humanitária para resolver no Médio Oriente

Foto: Mahmoud Issa - Reuters

Um ano depois do ataque do Hamas contra Israel, o mundo tem uma grave crise humanitária para resolver. É o aviso deixado na Antena 1 por António Vitorino. O presidente do Conselho Nacional para as Migrações refere que aos palestinianos juntam-se agora milhares de deslocados em várias zonas do Médio Oriente.