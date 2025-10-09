Assinada versão final da primeira fase do plano de paz para Gaza

"A versão final da primeira fase foi assinada esta manhã no Egito por todas as partes para a libertação de todos os reféns" detidos em Gaza pelo Hamas ou outros grupos palestinianos, disse Shosh Bedrosian, porta-voz do gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, numa conferência de imprensa online.

O acordo ainda precisa de ser validado pelo gabinete de segurança israelita, numa reunião marcada para as 15:00 de Lisboa, referiu Bedrosian, acrescentando que um cessar-fogo entrará em vigor dentro de 24 horas após a aprovação.

