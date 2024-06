Ataque a escola em Gaza. UNRWA critica "normalização do horror"

Os ataques israelitas que fazem várias vítimas mortais e feridos estão a normalizar para os países ocidentais e a promover um sentimento de fatalismo mesmo em Gaza. A opinião é de Sam Rose, responsável da UNRWA., começou por comentar, em entrevista aoAcabado de regressar a Londres, depois de cinco semanas em Gaza, Rose explicou que só naquela escola da UNRWA estavam abrigadas cerca de seis mil pessoas.Segundo o responsável da agência da ONU, a maioria dos desalojados estariam abrigados no “pátio da escola nas condições mais desesperadas e não terá havido nenhum aviso de que ia ser lançado um ataque”, até porque “aconteceu a meio da noite, por volta das 2h00”., lamentou.

Agora parece, criticou ainda, que “neste conflito este ataque será substituído por outro dentro de alguns dias, a menos que tudo chegue ao fim”. Nesse sentido, “quase se torna comum e mundano que estas coisa estejam a acontecer”. “Normalizamos o terror”, acrescentou.





No rescaldo do bombardeamento ao edifício, na quinta-feira, a UNRWA acusou Israel de ter atacado "sem aviso prévio" a escola da organização na Faixa de Gaza., declarou o comissário-geral da agência da ONU, Philippe Lazzarini, na rede social X.

As forças israelitas não fizeram qualquer "aviso prévio, nem aos deslocados nem à UNRWA", acrescentou, assegurando que a agência da ONU transmitiu os pormenores desta escola ao "exército israelita e outras partes do conflito".