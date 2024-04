Ataque do Irão adia ofensiva militar israelita a Rafah, sul da Faixa de Gaza

EPA

Para já e consequência deste ataque de Teerão é o adiamento, por parte de Israel, para uma ofensiva militar em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.



A crise no Médio Oriente levou à marcação para esta terça-feira de uma reunião extraordinária dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia.



O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, justifica o encontro com o objetivo de encontrar contributos para o desagravamento da situação e para a segurança na região do Médio Oriente.