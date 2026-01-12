Ataque israelita com drone faz três mortos no sul de Gaza

Além dos três mortos, uma mulher ficou ferida no ataque israelita, que ocorreu apesar do cessar-fogo em vigor no enclave, segundo a agência de notícias palestiniana Wafa citada pela agência Efe.

O Exército israelita referiu em comunicado que matou três alegados militantes "armados na zona da Linha Amarela que se aproximaram das tropas" e feriu um quarto.

"Durante as buscas realizadas após as mortes, foram encontradas armas e equipamento militar destinado à recolha de informações sobre as atividades das Forças de Defesa na área", acrescentou o comunicado militar israelita.

Pelo menos 442 palestinianos foram mortos em ataques israelitas desde o início da trégua em 10 de outubro, incluindo mais de 70 crianças, segundo a UNICEF, e mais de mil ficaram feridos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

As tropas israelitas, embora se tenham retirado para a chamada Linha Amarela no âmbito da primeira fase do acordo de cessar-fogo, ainda controlam 54% do território palestiniano de Gaza.

O cessar-fogo suspendeu a ofensiva que o Exército israelita tinha em curso na Faixa de Gaza desde outubro de 2023, em resposta aos ataques de milícias extremistas palestinianas lideradas pelo Hamas no sul de Israel.

Os ataques do Hamas causaram cerca de 1.200 mortos e 251 reféns, cuja devolução estava prevista no acordo de cessar-fogo, e a retaliação israelita provocou mais de 71.400 mortos, bem como a destruição da Faixa de Gaza.

O acordo de cessar-fogo faz parte de um plano norte-americano que prevê também o desarmamento do Hamas e o governo do enclave palestiniano por uma autoridade transitória.