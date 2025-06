Ataque israelita mata dezenas de palestinianos junto a centro de ajuda humanitária

O ataque aconteceu junto a um posto da Fundação Humanitária de Gaza, sediada nos Estados Unidos, que gere os locais de distribuição de ajuda em Rafah.

GHF suscita polémicas e críticas

c/ agências

, disse à agência Reuters o paramédico Abu Tareq, no Hospital Nasser, em Khan Younis.Segundo as autoridades de saúde locais, chegaram pelo menos 31 corpos ao Hospital Nasser. A imprensa local fala em quase duas centenas de feridos.As Forças Armadas de Israel avançaram, em comunicado, que, mas disseram não ter conhecimento de ferimentos causados por fogo israelita.Já a Fundação Humanitária de Gaza (GHF), apoiada por Israel, negou que alguém tenha sido morto ou ferido perto do seu centro em Rafah e garantiu que toda a sua distribuição tem ocorrido sem incidentes. A empresa norte-americana acusou o Hamas de fabricar "relatórios falsos".No entanto, moradores e médicos disseram ter visto soldados israelitas a dispararem, assim comoO gabinete de imprensa do Governo de Gaza, dirigido pelo Hamas, afirmou que Israel transformou os locais de distribuição em "armadilhas mortais" para as pessoas que desesperam por obter alguma ajuda."Afirmamos ao mundo que, utilizada para explorar civis esfomeados e juntá-los à força em zonas de morte expostas, que são geridas e monitorizadas pelos militares israelitas", declarou.A GHF é uma entidade sediada nos EUA, apoiada pelos governos norte-americano e israelita, que fornece ajuda humanitária em Gaza contornando os grupos tradicionais. Começou a trabalhar no enclave no mês passado e tem três locais onde milhares de pessoas têm recolhido ajuda.A entidade tem sido criticada pela comunidade internacional ejá que não é claro quem está a financiar a empresa.