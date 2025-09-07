Ataque reivindicado pelos Houthis faz um ferido ligeiro no Sul de Israel
Uma pessoa foi ligeiramente ferida por destroços de um drone, após um ataque reivindicado pelos rebeldes houthis do Iémen que atingiu o aeroporto Ramon, no sul de Israel.
“Os nossos serviços estão a prestar cuidados a um homem de 63 anos que foi ligeiramente ferido e está consciente, com ferimentos nas pernas”, fez saber o Magen David Adom, o equivalente israelita da Cruz Vermelha.
O porta-voz da Autoridade Aeroportuária confirmou entretanto a queda desse drone “na sala de passageiros do aeroporto Ramon” e anunciou o encerramento temporário do aeroporto devido a este impacto que ocorreu já depois de a Força Aérea israelita ter intercetado três drones lançados pelos Houthis.
Dois destes drones “foram intercetados antes de entrarem em território israelita”, precisou o exército.
Os Houthis prometeram vingar a morte do seu primeiro-ministro, morto num bombardeamento lançado há 10 dias por Israel contra a capital Sanaa, e no qual outros 11 membros do Governo morreram também.
O porta-voz militar Yahya Saree anunciou que foram disparados oito drones em direção a várias regiões de Israel, incluindo para o aeroporto de Ramon. Yahya Saree prometeu este domingo “uma intensificação das operações militares”.
Têm sido várias as ações levadas a cabo contra Israel e contra navios mercantes na região, com os Houthis a assinalarem a clara solidariedade para com os palestinianos, depois do ataque de 7 de outubro do Hamas alvo de uma operação sem precedentes contra a sua população civil, num balanço que ultrapassa em muito os 60 mil mortos, sendo 20 mil das vítimas mortais crianças e bebés.