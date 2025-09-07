Ataque reivindicado pelos Houthis faz um ferido ligeiro no Sul de Israel

O porta-voz da Autoridade Aeroportuária confirmou entretanto a queda desse drone “na sala de passageiros do aeroporto Ramon” e anunciou o encerramento temporário do aeroporto devido a este impacto que ocorreu já depois de a Força Aérea israelita ter intercetado três drones lançados pelos Houthis.





Dois destes drones “foram intercetados antes de entrarem em território israelita”, precisou o exército.





Os Houthis prometeram vingar a morte do seu primeiro-ministro, morto num bombardeamento lançado há 10 dias por Israel contra a capital Sanaa, e no qual outros 11 membros do Governo morreram também.





O porta-voz militar Yahya Saree anunciou que foram disparados oito drones em direção a várias regiões de Israel, incluindo para o aeroporto de Ramon. Yahya Saree prometeu este domingo “uma intensificação das operações militares”.





Têm sido várias as ações levadas a cabo contra Israel e contra navios mercantes na região, com os Houthis a assinalarem a clara solidariedade para com os palestinianos, depois do ataque de 7 de outubro do Hamas alvo de uma operação sem precedentes contra a sua população civil, num balanço que ultrapassa em muito os 60 mil mortos, sendo 20 mil das vítimas mortais crianças e bebés.



“Os nossos serviços estão a prestar cuidados a um homem de 63 anos que foi ligeiramente ferido e está consciente, com ferimentos nas pernas”, fez saber o Magen David Adom, o equivalente israelita da Cruz Vermelha.