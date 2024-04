Ataques israelitas em Gaza mataram 18 crianças numa noite

A mulher estava grávida, mas os médicos que receberam os três corpos conseguiram salvar o bebé.



Um segundo ataque, pouco depois, causou a morte de 17 crianças e duas mulheres da mesma família. “As crianças estavam a dormir. O que é que elas fizeram? Que culpa tinham?”, questionou um familiar, em declarações à agência Associated Press.

Israel tem levado a cabo ataques diários em Rafah, cidade onde mais de metade da população de Gaza (um total de 2,3 milhões de pessoas) se abrigou após o início da ofensiva, em outubro do ano passado. Agora, esses ataques deverão intensificar-se.



“Nos próximos dias vamos aumentar a pressão política e militar no Hamas, porque essa é a única maneira de recuperar os reféns e alcançar a vitória. Vamos concretizar mais e mais dolorosos golpes contra o Hamas em breve”, declarou o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em comunicado.



Os mais recentes ataques chegam depois de a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos ter aprovado, no sábado, um pacote de 26 mil milhões de dólares destinado ao conflito no Médio Oriente.



Desse total, cerca de nove mil milhões dizem respeito a ajuda humanitária em Gaza. O restante vai para apoios a Israel, incluindo quatro mil milhões de dólares para melhorar os sistemas de mísseis.



Entretanto, a ofensiva agrava-se também na Cisjordânia, onde as tropas israelitas mataram no domingo dois irmãos palestinianos de 18 e 19 anos que, segundo os militares, atacaram um posto de controlo com armas.



Pouco depois, as forças de Israel disseram ter abatido uma mulher palestiniana de 43 anos que terá tentado esfaquear um militar no norte da Cisjordânia, onde já morreram 469 palestinianos desde 7 de outubro, segundo o Ministério da Saúde da região.



Até agora, contam-se mais de 34 mil mortes de palestinianos na guerra entre Israel e o Hamas, segundo as autoridades locais. Pelo menos dois terços das vítimas mortais eram crianças e mulheres.



