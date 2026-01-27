Ataques israelitas fizeram três mortos no Líbano

O Ministério de Saúde do Líbano referiu, em comunicado, que "um ataque do inimigo israelita contra a aldeia de Kfar Roummane, no distrito de Nabatieh, resultou na morte de dois cidadãos", sem fornecer detalhes sobre as suas identidades.

Por sua vez, o Exército israelita afirmou que o ataque teve como alvo dois membros do grupo xiita libanês Hezbollah.

O ataque ocorreu depois de, no mesmo dia, um antigo apresentador do canal de televisão Al Manar, do Hezbollah, ter sido morto num ataque contra o carro em que seguia perto da cidade de Tiro, no sul do país, de acordo com o próprio canal, que identificou a vítima como Sheikh Ali Noureddine.

Também nessa ocasião, Israel afirmou que o alvo liderava uma unidade de artilharia local pertencente ao Hezbollah.

Os ataques ocorreram numa altura de plena intensificação das ações israelitas contra o território libanês, que continuam a ser realizadas regularmente, apesar do cessar-fogo em vigor há mais de um ano.

O Hezbollah saiu fragilizado de um conflito sangrento com Israel que terminou em novembro de 2024.

Apesar de um cessar-fogo, Israel prossegue ataques regulares contra bastiões do movimento e os seus militantes, acusando-o de tentar rearmar-se.

O exército libanês anunciou, no início de janeiro, ter concluído o desarmamento do Hezbollah entre a fronteira israelita e o rio Litani, a cerca de 30 quilómetros mais a norte.

As forças armadas devem agora alargar a aplicação do plano ao resto do território libanês, numa altura em que o Hezbollah se recusa a entregar as suas armas a norte do rio.