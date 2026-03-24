Bolsas chinesas recuperam após Trump adiar ataques a infraestrutura energética iraniana

Na abertura da sessão, o índice Hang Seng da Bolsa de Valores de Hong Kong subiu 1,55%, ao ganhar 377,35 pontos, fixando-se nos 24.759,82 pontos.

Na China continental, o índice de referência de Xangai avançou 0,53%, até aos 3.833 pontos, enquanto o indicador de Shenzhen subiu 1,27%, situando-se nos 13.514,67 pontos.

A ligeira subida dos mercados chineses ocorre após terem encerrado a sessão anterior em queda, devido à escalada do conflito no Médio Oriente e à subida do preço do petróleo.

Relativamente ao estreito de Ormuz, Trump afirmou na segunda-feira que este deverá reabrir "em breve" caso as negociações tenham sucesso, e admitiu a possibilidade de estabelecer um controlo "conjunto" dessa via estratégica entre os Estados Unidos e o Irão.

Esta rota, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, foi bloqueada pelo Irão em resposta à ofensiva lançada pelos Estados Unidos e por Israel a 28 de fevereiro contra a República Islâmica.

O estreito de Ormuz é também uma artéria fundamental para a China, já que cerca de 45% das suas importações de crude transitam por essa via.