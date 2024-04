Braço armado do Hamas lança foguetes contra Israel

"Atacámos Sderot e Niram -- localizada nos arredores de Sderot -- com uma saraivada de projéteis em resposta aos crimes do inimigo sionista contra o nosso povo", afirmou um responsável do braço armado do Hamas, citado pelo jornal palestiniano Filastin, também ligado ao grupo islamita.

As autoridades de Sderot indicaram que quatro dos cinco projéteis disparados de Gaza foram intercetados, enquanto um quinto atingiu um armazém, causando um incêndio mas sem fazer vítimas, adiantou o jornal israelita Haaretz.

Por sua vez, o exército israelita afirmou ter bombardeado nas últimas horas "duas posições de lançamento utilizadas pelo Hamas no sul de Gaza" e acrescentou que durante o último dia "atacou e destruiu dezenas de alvos terroristas" no enclave palestiniano.

Segundo indicou o exército em comunicado publicado na sua página de internet, entre os objetivos a ser bombardeados estão "edifícios militares, postos de observação, terroristas, posições de lançamento e outras infraestruturas militares", no âmbito da ofensiva contra Gaza que visa retaliar aos ataques realizados em 07 de outubro pelo Hamas, que deixou quase 1.200 mortos e cerca de 240 reféns.

As autoridades de Gaza, controladas pelo grupo islamita palestiniano, elevaram hoje o número de mortos na guerra para cerca de 34.200, aos quais se somam mais de 480 palestinianos mortos às mãos das forças israelitas e em ataques de colonos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.