Brent ultrapassa 87 dólares pela 1.ª vez desde 2024 e sobe quase 21% na semana

O custo de cada barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência para os Estados Unidos, subiu mais de 4% para ser cotado a um máximo intradiário de 84,90 dólares, o preço mais alto também desde julho de 2024, com uma valorização acumulada na semana de cerca de 25%.

A escalada dos preços da energia reflete o agravamento da situação no Médio Oriente após o ataque de Israel e dos Estados Unidos ao Irão e a ameaça de encerramento do estreito de Ormuz.

A Agência Internacional de Energia (AIE) garantiu estar a acompanhar de perto a situação na região, incluindo as possíveis consequências de qualquer interrupção prolongada do fluxo de energia através do estreito de Ormuz, salientando que, embora as instalações de produção tenham ficado praticamente ilesas dos ataques, a interrupção do fluxo de petróleo através do estreito de Ormuz obrigou alguns operadores a iniciar o encerramento da produção.

Pelo estreito de Ormuz passam cerca de 20% da produção global de petróleo e quase 20% do gás natural liquefeito (GNL).

Os Estados Unidos têm tentado, nas últimas horas, reduzir a tensão nos mercados com várias medidas, incluindo o anúncio de que permitirá a venda de petróleo russo à Índia durante 30 dias, bem como a possibilidade de recorrer à reserva estratégica de petróleo (SPR), atualmente em 415 milhões de barris.