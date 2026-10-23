Brent ultrapassa os 114 dólares, o valor mais alto desde abril

Às 05:00 TMG (06:00 em Lisboa), o Brent, petróleo de referência na Europa, era cotado a 114,1 dólares no mercado futuro de Londres, após uma subida de 0,73% em relação ao encerramento de quinta-feira. Durante a madrugada, chegou a atingir os 114,7 dólares.

Na quinta-feira, o Brent tinha já valorizado 4%, diante do aumento da tensão no Oriente Médio e do medo de novas interrupções no fornecimento de petróleo.

A Guarda Revolucionária Iraniana revelou ter atacado quatro navios que, segundo Teerão, realizavam transferências ilegais de petróleo no Golfo Pérsico.

Nesse contexto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou a República Islâmica de divulgar informações sobre "falsos ataques" no estreito de Ormuz com o objetivo de elevar os preços dos combustíveis, sustentando que, por essa via estratégica, flui atualmente mais petróleo do que antes do conflito.

Enquanto isso, a Arábia Saudita informou hoje ter intercetado um míssil balístico lançado contra Riade pelos rebeldes huthis do Iémen.

A intercetação do míssil contra Riade foi anunciada depois de os huthis terem reivindicado, na quinta-feira, uma série de ataques realizados nos últimos dois dias contra a sede do Ministério da Defesa saudita, instalações da estatal petrolífera Aramco e contra os aeroportos internacionais de Abha e Dammam. Neste último, duas pessoas morreram.

Os ataques dos huthis do Iémen, aliados do Irão, levaram os Estados Unidos a ordenar a saída de funcionários do governo não essenciais e dos seus familiares e a informar que os EUA e Israel estão a estudar uma nova ofensiva contra o Irão para depois das eleições legislativas americanas, agendadas para 03 de novembro.