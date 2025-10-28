Cessar-fogo mantém-se em Gaza apesar de incidentes - vice-presidente EUA
O vice-presidente norte-americano, JD Vance, afirmou hoje que o cessar-fogo em Gaza mantém-se, apesar de alguns ataques de forças israelitas, segundo estas em resposta a ataques no território palestiniano contra os seus militares.
"O cessar-fogo mantém-se. Isso não significa que não haverá pequenos confrontos", afirmou o vice-presidente norte-americano aos jornalistas no Capitólio, em Washington.
"Sabemos que o Hamas ou alguém em Gaza atacou um militar das forças armadas israelitas, mas penso que a paz do Presidente [norte-americano, Donald Trump] vai-se manter", acrescentou.
O exército israelita lançou hoje uma série de ataques em Gaza, à medida que as tensões com o Hamas aumentam duas semanas após um frágil cessar-fogo, e o grupo militante respondeu dizendo que atrasaria a entrega do corpo de um refém.
Pelo menos sete palestinianos foram mortos, segundo as autoridades de saúde do enclave palestiniano, controladas pelo movimento islamita Hamas.
O surto de violência representou um dos maiores testes até agora para o período de tréguas e fez com que mediadores internacionais se mobilizassem para evitar o seu colapso.
Por isso, Vance tentou minimizar os combates, dizendo que esperava que estas "escaramuças" abrandassem.
A ordem do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para lançar "ataques poderosos" surgiu depois de um responsável israelita afirmar que as suas forças tinham sido atacadas no sul de Gaza e depois de o Hamas ter entregue na segunda-feira partes de corpos, que Israel afirmou serem os restos parciais de um refém recuperado no início da guerra.
Netanyahu considerou aquele ato uma "clara violação" do acordo de cessar-fogo, que exige que o Hamas devolva os restos mortais do refém.