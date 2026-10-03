Chamas e fumo numa instalação da petrolífera saudita Aramco perto de Riade

As circunstâncias do incidente ainda não são conhecidas.

Nas últimas semanas, a petrolífera, cujo acionista maioritário é o Estado saudita, tem sido alvo de ataques dos houthis do Iémen, apoiados pelo Irão, no âmbito da guerra contra o governo iemenita reconhecido pela comunidade internacional e apoiado por Riade.

As autoridades sauditas ainda não se pronunciaram sobre o incidente.

No mês passado, os houthis afirmaram ter lançado ataques contra "locais sensíveis" em Riade e instalações da Aramco na cidade portuária de Yanbu, onde se situa o principal terminal petrolífero.

Em agosto, também tiveram como alvo um aeroporto e uma instalação da Aramco na região de Najran, no sul da Arábia Saudita.

As hostilidades entre as forças governamentais iemenitas e os combatentes houthis, que controlam grande parte do país, foram retomadas em julho, após vários anos de relativa acalmia. Os houthis, que reforçaram o seu controlo sobre a costa do Mar Vermelho, impuseram também um bloqueio marítimo à frota saudita.

O Iémen, um dos países mais pobres do mundo, vive há mais de uma década uma guerra civil.

Fortes explosões foram ouvidas este sábado em Sanaa, controlada pelos houthis. Um órgão de comunicação social ligado ao grupo noticiou ataques sauditas contra a capital iemenita.