China pede respeito pela soberania do país persa após nomeação do novo líder

O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros Guo Jiakun afirmou que Pequim se opõe a qualquer ingerência "sob qualquer pretexto" e apelou ainda a um cessar-fogo imediato e ao regresso ao diálogo para evitar uma nova escalada do conflito no Médio Oriente.

O porta-voz indicou que a designação do novo líder supremo é "uma decisão tomada pela parte iraniana de acordo com a sua própria Constituição", quando questionado sobre os relatos da nomeação de Mojtaba Khamenei como sucessor do seu pai, o aiatola Ali Khamenei.

As declarações surgem depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter afirmado que o novo líder iraniano "não durará muito" no cargo se não contar com o aval da sua administração, no contexto do conflito que opõe o Irão aos Estados Unidos e a Israel.

O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Aragchi, rejeitou no domingo qualquer interferência externa no processo de sucessão e garantiu que a escolha do novo líder cabe exclusivamente às instituições da República Islâmica.

A China tem reiterado nos últimos dias o seu apelo a um cessar-fogo imediato e enviou para a região o seu enviado especial para o Médio Oriente, Zhai Jun, que no domingo se reuniu na Arábia Saudita com o ministro dos Negócios Estrangeiros desse país, Faisal bin Farhan.

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, afirmou no domingo que a guerra no Irão "nunca deveria ter eclodido" e apelou ao fim imediato das operações militares, durante a sua conferência de imprensa anual realizada no âmbito da sessão da Assembleia Popular Nacional (APN), o principal órgão legislativo do país.