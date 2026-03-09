Em direto
António José Seguro toma posse como Presidente da República

China pede respeito pela soberania do país persa após nomeação do novo líder

China pede respeito pela soberania do país persa após nomeação do novo líder

A China pediu hoje respeito pela soberania e pela integridade territorial do Irão após a nomeação do novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, e reiterou a sua oposição a qualquer interferência externa nos assuntos internos de outros países.

Lusa /

VER MAIS

O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros Guo Jiakun afirmou que Pequim se opõe a qualquer ingerência "sob qualquer pretexto" e apelou ainda a um cessar-fogo imediato e ao regresso ao diálogo para evitar uma nova escalada do conflito no Médio Oriente.

O porta-voz indicou que a designação do novo líder supremo é "uma decisão tomada pela parte iraniana de acordo com a sua própria Constituição", quando questionado sobre os relatos da nomeação de Mojtaba Khamenei como sucessor do seu pai, o aiatola Ali Khamenei.

As declarações surgem depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter afirmado que o novo líder iraniano "não durará muito" no cargo se não contar com o aval da sua administração, no contexto do conflito que opõe o Irão aos Estados Unidos e a Israel.

O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Aragchi, rejeitou no domingo qualquer interferência externa no processo de sucessão e garantiu que a escolha do novo líder cabe exclusivamente às instituições da República Islâmica.

A China tem reiterado nos últimos dias o seu apelo a um cessar-fogo imediato e enviou para a região o seu enviado especial para o Médio Oriente, Zhai Jun, que no domingo se reuniu na Arábia Saudita com o ministro dos Negócios Estrangeiros desse país, Faisal bin Farhan.

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, afirmou no domingo que a guerra no Irão "nunca deveria ter eclodido" e apelou ao fim imediato das operações militares, durante a sua conferência de imprensa anual realizada no âmbito da sessão da Assembleia Popular Nacional (APN), o principal órgão legislativo do país.

Tópicos
PUB
PUB