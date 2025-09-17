Conflito não pode ser resolvido com "ocupação contínua e terror", diz presidente da AG da ONU

Numa conferência de imprensa em Nova Iorque, Annalena Baerbock fez uma antecipação da Semana de Alto Nível da 80.ª Assembleia-Geral da ONU (UNGA80, na sigla em inglês), durante a qual está agendada a Conferência para a Solução de Dois Estados, onde vários países deverão reconhecer o Estado palestiniano.

"Realizaremos a conferência internacional de alto nível para a solução pacífica da questão da Palestina e a implementação das soluções de dois Estados. Esta é uma oportunidade para abordar a realidade: que o conflito israelo-palestiniano não pode ser resolvido com guerras intermináveis, ocupação contínua e terror", disse a ex-ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha.

Segundo Baerbock, a única forma de garantir que israelitas e palestinianos possam viver em paz, segurança e dignidade duradouras é através da solução de dois Estados.

Na conferência, agendada para a próxima segunda-feira, países como França, Reino Unido, Canadá, Bélgica e Austrália deverão formalizar o reconhecimento do Estado palestiniano.