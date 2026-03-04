Cruzeiros no Médio Oriente suspensos

A CLIA reúne empresas que operam mais de 310 navios.

Em declarações à agência estatal grega AMNA, a diretora da associação, Maria Deligianni, disse que, pelo menos, seis navios de cruzeiros continuam ancorados nos portos do Dubai, Abu Dhabi e Doha, com milhares de passageiros impossibilitados de regressar a casa, após a suspensão das ligações aéreas.

A companhia de navegação grega Celestyal comuicou hoje o cancelamento de dois itinerários de cruzeiro - um com partida de Doha, no Qatar, entre os dias 07 e 14 de março e outro com partida do Dubai, Emirados Árabes Unidos, entre 09 e 16 de março.

O principal sindicato marítimo da Grécia - o PNO -, convocou uma greve de 24 horas para esta quarta-feira, exigindo que o Governo grego declare como "zona de guerra" a que abrange o Golfo do Pérsico, o Mar Vermelho e o Mar Arábico, proibindo assim a navegação de navios na região.