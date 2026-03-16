Deslocados pela ofensiva israelita no Líbano já ultrapassam um milhão

No total, são já 1.049.329 as pessoas registadas como deslocadas junto das autoridades, segundo indicou a Unidade de Riscos e Desastres, dependente da presidência do Conselho de Ministros libanês.

Destes, 132.742 encontram-se nos 622 centros de acolhimento criados pelas autoridades e os restantes em residências particulares.

O Governo libanês indicou ainda que os dados mais recentes do Ministério da Saúde apontam para pelo menos 886 mortos e 2.141 feridos desde o início da mais recente ofensiva israelita ao país, a 02 de março.