Mundo
Guerra no Médio Oriente
Deslocados pela ofensiva israelita no Líbano já ultrapassam um milhão
O número de pessoas deslocadas no Líbano devido à ofensiva israelita ultrapassou um milhão, anunciou hoje o Governo libanês.
No total, são já 1.049.329 as pessoas registadas como deslocadas junto das autoridades, segundo indicou a Unidade de Riscos e Desastres, dependente da presidência do Conselho de Ministros libanês.
Destes, 132.742 encontram-se nos 622 centros de acolhimento criados pelas autoridades e os restantes em residências particulares.
O Governo libanês indicou ainda que os dados mais recentes do Ministério da Saúde apontam para pelo menos 886 mortos e 2.141 feridos desde o início da mais recente ofensiva israelita ao país, a 02 de março.
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