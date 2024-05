Dois mortos em ataque de `drone` israelita no sul do Líbano

Segundo a Agência Nacional de Notícias (ANN), o drone atacou uma equipa da empresa libanesa de telecomunicações Touch enquanto esta realizavai operações de manutenção numa estação de transmissão, onde estava acompanhada por socorristas da Associação de Escuteiros da Mensagem Islâmica.

A ANN não forneceu pormenores sobre a identidade das vítimas, embora a Associação de Escuteiros da Mensagem Islâmica tenha anunciado, num comunicado, a morte de um dos paramédicos da Defesa Civil, Ghaleb Hussein al-Hajj.

A organização de ajuda humanitária, ligada ao grupo xiita libanês Amal, disse apenas que Al-Hajj perdeu a vida "no cumprimento do seu dever nacional e humanitário" no sul do Líbano.

A empresa, um dos dois principais operadores telefónicos do Líbano, ainda não comentou oficialmente o incidente nem confirmou se houve vítimas entre os seus trabalhadores.

Há sete meses que Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah estão envolvidos no pior fogo cruzado desde o conflito de 2006, um surto de violência que ocorre no contexto da guerra de Gaza e no qual outras formações libanesas, como o Amal, também estão envolvidas em menor grau.

Esta não é a primeira vez que a Associação de Escuteiros da Mensagem Islâmica perde um membro devido a uma ação atribuída ao Estado judaico, que desde o início dos confrontos bombardeou vários centros de emergência e de saúde.

No início desta semana, a organização Human Rights Watch (HRW) pediu aos Estados Unidos que suspendessem o seu apoio militar a Israel, depois de ter verificado que um ataque "ilegal" em março passado, que matou sete paramédicos num centro de socorro no sul do Líbano, foi realizado com um dispositivo norte-americano.