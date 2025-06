Donald Trump afirma que programa nuclear iraniano "está morto" e que ataque permitiu acabar com a guerra

Questionado sobre a eficácia dos bombardeamentos dos EUA ao Irão, Donald Trump afirmou que o ataque permitiu acabar com a guerra e comparou-o aos bombardeamentos atómicos de Hiroshima e Nagasaki.



"Não quero usar o exemplo de Hiroshima e Nagasaki, mas é mais ou menos a mesma coisa que fizemos lá, o nosso ataque acabou com a guerra. Se não tivesse acabado, teríamos continuado os ataques", afirmou.

Irão "não vai fabricar bombas durante muito tempo"





Após a divulgação de uma avaliação preliminar dos serviços secretos do Pentágono que indica o contrário, o líder republicano acusa a CNN e o New York Times de divulgarem fake-news e de tentarem desvirtuar o sucesso de um ataque militar histórico e garante que "tudo foi demolido" nas instalações nucleares iranianas.



"Os serviços secretos foram muito inconclusivos. Os serviços secretos dizem que não sabemos. Os danos podem ter sido muito graves. É isso que os serviços secretos sugerem", disse Donald Trump aos jornalistas antes de se reunir com os líderes mundiais numa cimeira da NATO.



"Foi muito grave. Houve destruição", declarou. Na mesma ocasião, Trump disse que "tudo está debaixo da terra, mas se tirarmos fotografias antes e depois à superfície, tudo ficou preto. Acho que tudo foi demolido", acrescentou.





O presidente dos EUA garantiu ainda que Teerão "não vai fabricar bombas durante muito tempo" e que "o programa nuclear iraniano está morto, nunca mais será retomado".



Israel "deu a volta aos seus aviões"





Sobre o cessar-fogo no conflito de 12 dias entre Israel e o Irão, imposto e anunciado por Donald Trump esta terça-feira, o presidente dos EUA disse estar orgulhoso de Israel por ter dado volta aos seus aviões, embora tivesse reconhecido "uma pequena violação" do cessar-fogo.





"Fiquei muito orgulhoso de Israel ontem porque eles deram a volta aos seus aviões", disse Trump, depois de na terça-feira ter repreendido Israel e o Irão, mas especialmente Israel, por terem violado a trégua poucas horas depois de ter sido anunciada.