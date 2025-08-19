Egito adverte Israel. Deslocação em massa de residentes de Gaza será "linha vermelha"

O Egito é o único acesso de Gaza ao exterior, uma vez que Israel bloqueou o território por terra, mar e ar.

O Egito foi a primeira nação árabe a reconhecer Israel em 1979.

Os países envolvidos são o Sudão do Sul, a Somalilândia, a Etiópia, a Líbia e a Indonésia, disse uma alta autoridade israelita à CNN. Em troca do acolhimento de parte da população de Gaza, de mais de dois milhões de pessoas, a autoridade disse que os países procuram "compensações financeiras e internacionais significativas".





Não é claro quão avançadas estão estas discussões e se provavelmente se concretizarão. O Sudão do Sul rejeitou os relatos anteriores de que estaria em discussões sobre o realojamento de palestinianos, afirmando que eram "infundados".



Sem parceiro para a paz

Ministros de extrema-direita israelitas, incluindo o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, e o das Finanças, Bezalel Smotrich, apelaram à expansão da guerra em Gaza e à emigração dos palestinianos do enclave, o que, segundo os críticos, equivale a uma limpeza étnica.

O Egito há muito que clama pela unidade palestiniana sob a égide da Autoridade Palestiniana, que perdeu o controlo da Faixa de Gaza em 2007 para o movimento islâmico Hamas.

Até à data, os esforços dos mediadores — Egito, Catar e Estados Unidos — não conseguiram alcançar um cessar-fogo duradouro na guerra de 23 meses que assola a Faixa de Gaza, que a ONU considera ameaçada pela "fome generalizada".