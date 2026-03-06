Embaixada de Timor-Leste nos EAU pronta para prestar assistência a timorenses

"Desde o início da crise no Médio Oriente deixámos mensagens nas redes sociais, números de telemóvel e endereço de correio eletrónico para que as pessoas possam entrar em contacto", disse o embaixador, contactado pela Lusa por telefone.

Segundo o diplomata, a embaixada está também em contacto com a equipa de Gestão de Emergências, Crises e Desastres dos EAU, que, caso seja necessário, ajudará a dar assistência a qualquer timorense.

Atualmente, existem apenas quatro timorenses nos Emirados Árabes Unidos, nomeadamente uma cidadã timorense no Dubai e a equipa da embaixada, que inclui o embaixador, uma conselheira e uma terceira secretária (mais o filho), em Abu Dhabi.

"A embaixada já não está a trabalhar no edifício da missão diplomática, mas sim a partir de casa, para evitar eventuais ataques com mísseis ou drones lançados por forças iranianas contra os Emirados Árabes Unidos", afirmou Rui Manuel Hanjam.

O embaixador disse que algumas famílias que trabalhavam no Dubai já regressaram a Timor-Leste e que alguns timorenses que utilizaram a região para fazer ligações a países europeus conseguiram, entretanto, chegar ao destino.

Sobre o ambiente que se vive, o embaixador explicou que se ouvem ataques sucessivos, mas que os Emirados Árabes Unidos têm conseguido intercetar os mísseis e drones disparados pelo Irão.

O embaixador disse também que países membros da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático), organização da qual Timor-Leste faz parte, ofereceram os seus aviões a Timor-Leste caso o país decida retirá-los.

"Até agora ainda não tomámos essa decisão, apesar da situação de segurança continuar incerta. Se sairmos dos Emirados Árabes Unidos poderá transmitir a imagem de que o país está em crise", disse.

Os Estados Unidos e Israel lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Conselho de Liderança Iraniano dirige o país após a morte do Líder Supremo Ali Khamenei.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Iraque, Chipre e Turquia.

Segundo as autoridades iranianas, os ataques israelitas e norte-americanos causaram, até agora, mais de mil mortos. Os Estados Unidos confirmaram a morte de seis militares norte-americanos.