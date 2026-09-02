Embaixada dos EUA em Jerusalém alerta sobre "possível escalada imprevista"
A embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém publicou hoje um alerta de segurança para os seus cidadãos sobre uma "possível escalada inesperada" no Médio Oriente, depois dos novos ataques de Washington contra alvos no Irão.
"O Irão e os grupos que o apoiam poderão atacar outros interesses norte-americanos no estrangeiro ou em locais associados aos Estados Unidos e cidadãos americanos em todo o mundo", alertou a embaixada na sua página web.
A missão diplomática apelou aos seus cidadãos para "redobrarem a cautela" e estarem atentos a "possíveis cancelamentos de voos, encerramentos do espaço aéreo e interrupções nas viagens".
Por enquanto, afirma a embaixada, espera-se que os seus escritórios e serviços consulares mantenham os horários de funcionamento.
O Exército norte-americano bombardeou hoje o Irão pela segunda vez numa semana, num momento de aumento das tensões no estreito de Ormuz e ofensivas iranianas contra bases militares dos Estados Unidos.
O presidente do Parlamento e chefe negociador iraniano, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmou durante o dia que, se os Estados Unidos intensificarem o bloqueio marítimo aos seus navios e portos, o Irão responderá militarmente.
O estreito de Ormuz tornou-se para o Irão a sua principal medida de pressão na guerra que começou a 28 de fevereiro, com a qual paralisou quase todas as exportações de petróleo e exige que os navios que queiram atravessá-lo obtenham a sua autorização.
Mas, nas últimas semanas, os Estados Unidos restabeleceram parte do tráfego marítimo no estreito ao longo de uma rota sul perto de Omã, segundo coincidem especialistas em petróleo e no Médio Oriente.