Embaixador da Coreia do Sul na Ucrânia regressa a Seul após diferendo diplomático

"Informamos que Park Ki-chang, embaixador na Ucrânia, regressou ao país esta manhã", indicou o ministério num comunicado enviado à AFP.

Seul tinha anunciado na quinta-feira a retirada do seu embaixador em Kiev, repreendendo o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, por ter referido publicamente a transferência para Seul de dois soldados norte-coreanos capturados pelo exército ucraniano.

As autoridades sul-coreanas pretendiam manter o sigilo em torno deste caso.

A decisão de Seul surge também na sequência das revelações feitas esta semana pelo jornal britânico The Guardian, segundo as quais 176.000 toneladas de produtos, "principalmente gasóleo", tinham sido enviadas da Coreia do Sul para a Rússia em julho e agosto.

As entregas foram alvo de críticas por parte de Kiev.

O Governo sul-coreano ameaçou tomar "medidas adicionais", cuja natureza não especificou.

O Presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, exigiu, além disso, desculpas oficiais, temendo que a divulgação da transferência de prisioneiros de guerra norte-coreanos para a Coreia do Sul pusesse em perigo as famílias dos soldados.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano reagiu afirmando que "a diplomacia deve prevalecer sobre a emoção".