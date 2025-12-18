Equipas de resgate recuperam 77 corpos da mesma família na Cidade de Gaza

"As equipas de resgate recuperaram 60 corpos de mártires de entre os escombros da casa, alguns dos quais eram restos. Também foram transladados 17 cadáveres que tinham sido enterrados perto da casa durante a guerra", precisou o socorrista Mahmud al-Shubaki, que liderou a operação.

A operação de busca dos corpos começou na segunda-feira, 15 de dezembro, e terminou hoje, segundo a Defesa Civil, que sublinhou que o acesso a dezenas de escavadoras e equipamentos de remoção de entulho continua muito limitado devido ao bloqueio israelita a abastecimentos.

Desde o início do cessar-fogo, a 10 de outubro, mais de 600 cadáveres foram recuperados de entre as toneladas de escombros que cobrem a Faixa de Gaza, e o Ministério da Saúde local estima que haja milhares de corpos que continuam soterrados.

O gabinete de imprensa do Governo da Faixa de Gaza, desde 2007 controlado pelo movimento islamita palestiniano Hamas, denunciou em abril deste ano que mais de 2.180 famílias alargadas palestinianas foram totalmente dizimadas em consequência de dois anos de bombardeamentos.

No total, desde que Israel iniciou a sua ofensiva na Faixa de Gaza, a 07 de outubro de 2023, mais de 70.600 palestinianos foram mortos --- a maioria dos quais civis, incluindo mais de 20.000 crianças --- e mais de 171.145 ficaram feridos, segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde, considerados fidedignos pela ONU.