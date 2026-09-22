Erdogan condena ataques a navios no Mar Negro e pede reconstrução de Gaza

"Continuamos os nossos contactos com as partes para restabelecer a liberdade de navegação no Mar Negro, garantir a segurança alimentar e impedir que a guerra se estenda a uma região mais vasta", afirmou Erdogan, em Nova Iorque.

"Os recentes ataques contra navios comerciais são inaceitáveis, independentemente de quem seja o autor", acrescentou o líder turco, numa referência às operações atribuídas tanto à Rússia como à Ucrânia.

A Turquia apresentou recentemente a Moscovo e Kiev um memorando de entendimento destinado a pôr fim aos ataques contra navios mercantes no Mar Negro, incluindo embarcações de armadores turcos.

Segundo a Câmara de Comércio Marítimo da Turquia (Imeak), cerca de 25 navios pertencentes a armadores turcos foram alvo de ataques durante o verão.

Ancara já tinha proposto, no início de agosto, uma "moratória" aos ataques contra embarcações comerciais, perante o agravamento da insegurança marítima na região.

No sábado, o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, reconheceu as dificuldades nas negociações em torno do texto apresentado por Ancara.

"Verificámos que ambas as partes têm exigências e posições difíceis de conciliar", afirmou.

No mesmo discurso perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, Erdogan apelou à comunidade internacional para que avance imediatamente com a reconstrução da Faixa de Gaza, devastada pela ofensiva israelita após o ataque do movimento islamita palestiniano Hamas de 07 de outubro de 2023.

"Devemos iniciar a reconstrução de Gaza imediatamente. Neste sentido, apelo a que exerçam maior pressão sobre Israel", defendeu Erdogan.

A delegação israelita abandonou o plenário quando o Presidente turco apelou aos países que ainda não reconheceram o Estado palestiniano para que reconsiderem a sua posição.

Erdogan insistiu na necessidade de proteger as populações civis afetadas pelos conflitos no Médio Oriente, em particular as crianças palestinianas.

"As crianças de Gaza precisam de estar seguras. Quando as crianças palestinianas olham para o céu, devem ver papagaios a voar livremente, e não caças ou `drones` armados", afirmou o Presidente da Turquia.