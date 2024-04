Foto: Kiko Huesca - EPA

Portugal demarca-se de Espanha na forma como deve ser reconhecido o Estado da Palestina. O tema foi abordado no encontro de Luís Montenegro com Pedro Sánchez, esta segunda-feira à tarde, em Madrid. Numa conferência de imprensa conjunta, foi clara a distância que separa o primeiro-ministro português do presidente do governo espanhol na questão da Palestina.