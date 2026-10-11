Estados Unidos atacam navio comercial no Golfo de Omã que partira de porto iraniano

Estados Unidos atacam navio comercial no Golfo de Omã que partira de porto iraniano

As forças norte-americanas atacaram um navio comercial no Golfo de Omã que tinha partido de um porto do Irão, informou este sábado o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom).

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Reuters

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O comando militar afirmou ter bombardeado a popa de um navio com bandeira do Panamá depois de este ter ignorado "advertências repetidas e tentado contornar o bloqueio naval em curso contra o Irão".

"O grande navio de carga tentava navegar por águas regionais depois de ter partido anteriormente de um porto iraniano", afirmou.

As forças norte-americanas recordaram que, em julho passado, retomaram o bloqueio contra todos os navios que entram ou saem de portos iranianos, em resposta ao encerramento do Estreito de Ormuz.

"Quatro navios comerciais foram imobilizados e 135 embarcações foram mandadas de volta ao longo de três meses de aplicação rigorosa", referiu o Centcom.

Além disso, durante esse mesmo período, as forças norte-americanas afirmam ter destruído "dez petroleiros ligados à rede clandestina multimilionária do Corpo da Guarda da Revolução Islâmica (CGRI)".

O CGRI afirmou esta sexta-feira ter atacado, no Estreito de Ormuz, o navio NV Sunshine, que transportava gás de petróleo liquefeito (GPL), por navegar numa rota "ilegal", o que provocou um incêndio na sala das máquinas e no sistema de propulsão.

A força iraniana tem afirmado repetidamente que mantém o Estreito de Ormuz sob controlo, mas o fluxo de petróleo na zona atingiu níveis próximos dos registados antes do início da guerra, em fevereiro passado.

O Irão fechou o Estreito de Ormuz após o início da guerra desencadeada pelos Estados Unidos e por Israel e tem-no utilizado como uma das principais medidas de pressão no conflito, enquanto Washington respondeu com um cerco naval aos portos e navios iranianos.

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