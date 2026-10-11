Estados Unidos atacam navio comercial no Golfo de Omã que partira de porto iraniano

O comando militar afirmou ter bombardeado a popa de um navio com bandeira do Panamá depois de este ter ignorado "advertências repetidas e tentado contornar o bloqueio naval em curso contra o Irão".

"O grande navio de carga tentava navegar por águas regionais depois de ter partido anteriormente de um porto iraniano", afirmou.

As forças norte-americanas recordaram que, em julho passado, retomaram o bloqueio contra todos os navios que entram ou saem de portos iranianos, em resposta ao encerramento do Estreito de Ormuz.

"Quatro navios comerciais foram imobilizados e 135 embarcações foram mandadas de volta ao longo de três meses de aplicação rigorosa", referiu o Centcom.

Além disso, durante esse mesmo período, as forças norte-americanas afirmam ter destruído "dez petroleiros ligados à rede clandestina multimilionária do Corpo da Guarda da Revolução Islâmica (CGRI)".

O CGRI afirmou esta sexta-feira ter atacado, no Estreito de Ormuz, o navio NV Sunshine, que transportava gás de petróleo liquefeito (GPL), por navegar numa rota "ilegal", o que provocou um incêndio na sala das máquinas e no sistema de propulsão.

A força iraniana tem afirmado repetidamente que mantém o Estreito de Ormuz sob controlo, mas o fluxo de petróleo na zona atingiu níveis próximos dos registados antes do início da guerra, em fevereiro passado.

O Irão fechou o Estreito de Ormuz após o início da guerra desencadeada pelos Estados Unidos e por Israel e tem-no utilizado como uma das principais medidas de pressão no conflito, enquanto Washington respondeu com um cerco naval aos portos e navios iranianos.