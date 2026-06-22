EUA afirmam que negociações na Suíça com Teerão vão prosseguir durante a noite

"A delegação iraniana ainda está no local das negociações, e a delegação dos EUA planeia continuar a trabalhar durante a noite", afirmou o diplomata, em declarações à agência France-Presse (AFP).

Segundo a mesma fonte, as discussões concentram-se, em particular, no estabelecimento de "mecanismos de prevenção de conflitos para garantir que o estreito [de Ormuz] permaneça totalmente aberto" e na observância do cessar-fogo no Líbano.

As negociações continuam apesar de ter havido uma reação de indignação por parte dos delegados iranianos, que abandonaram as conversas em protesto contra uma mensagem do Presidente norte-americano, Donald Trump, considerada como "insultuosa" pelos representantes de Teerão.

Nessa altura, a agência de notícias estatal iraniana IRNA anunciou que a delegação do Irão tinha "deixado o prédio onde as negociações ocorriam", relatando na ocasião que as conversas tinham entrado em uma "fase difícil após 80 minutos de discussão e uma interrupção decorrente da publicação de uma mensagem insultuosa do Presidente dos EUA".

Numa mensagem publicada na sua rede Truth Social, Trump instou Teerão a impedir que os aliados do regime no Líbano, referindo-se ao grupo xiita Hezbollah, "causassem problemas", caso contrário os Estados Unidos iam retomar os ataques ao Irão.

Apesar disso, as negociações --- já tensas devido às hostilidades no Líbano --- prosseguem por meio de mediadores do Qatar e do Paquistão, e os iranianos permanecem "comprometidos" com o processo, referiu o diplomata norte-americano à AFP.

Teerão e Washington iniciaram no domingo as primeiras conversações na Suíça, mediadas pelo Paquistão e pelo Qatar, desde a assinatura, na semana passada, de um memorando de entendimento destinado a um fim duradouro das hostilidades no Médio Oriente.