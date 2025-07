EUA anunciam sanções contra OLP e Autoridade Palestiniana

De acordo com um comunicado do Departamento de Estado norte-americano, as duas organizações são acusadas de "continuarem a apoiar o terrorismo, incluindo através da incitação e glorificação da violência".

A diplomacia norte-americana acusa as organizações de "fornecerem pagamentos e benefícios em apoio do terrorismo aos terroristas palestinianos e às suas famílias".

O Governo dos EUA explicou ainda que as sanções contra a OLP e contra a Autoridade Palestiniana - no poder em partes da Cisjordânia - consistem na recusa de vistos a membros dessas organizações.

"É do nosso interesse de segurança nacional impor consequências e responsabilizar a OLP e a Autoridade Palestiniana por não cumprirem os seus compromissos e prejudicarem as perspetivas de paz", explica a diplomacia norte-americana no comunicado.