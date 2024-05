EUA oferecem informações classificadas a Israel para tentar evitar invasão de Rafah

Parte dessa informação incluirá a localização de túneis e o paradeiro de dirigentes de topo do Hamas.Segundo o jornal, as autoridades norte-americanas também se ofereceram para ajudar a fornecer milhares de abrigos para que Israel possa construir cidades de tendas e para ajudar na construção de sistemas de distribuição de alimentos, água e remédios, para que os palestinos deslocados de Rafah possam ter um lugar habitável para viver.

Segundo a ONU, cerca de 1,4 milhões de palestinianos, a maioria deles deslocados pelos bombardeamentos e combates israelitas, estão abrigados em Rafah.

A Casa Branca opõe-se a uma operação militar em larga escala em Rafah e ameaçou mesmo interromper o fornecimento de armas a Israel se esta ofensiva avançar.Desde sábado, estima-se que mais de 100 mil palestinianos tenham fugido de Rafah após os avisos israelitas.Muitos fogem sem saberem para onde ir, já que Israel continua a bombardear também o norte de Gaza.Israel retomou as operações militares no norte de Gaza, em particular ao campo de refugiados de Jabalia, onde dizem que o grupo islamita se está a reagrupar.Por todo o enclave, as pessoas deslocadas estão sem água ou comida, e sem certeza de que os locais para onde estão a fugir são seguros.

Ofensiva em Rafah “não pode acontecer”

"Não vejo como é que as últimas ordens de evacuação, muito menos um ataque total, numa área onde a presença de civis é extremamente densa, possam cumprir os requisitos vinculativos do direito internacional humanitário e os dois conjuntos de medidas provisórias vinculativas ordenadas pelo Tribunal Internacional de Justiça", disse Volker Türk em comunicado, este domingo."As ordens de evacuação de civis encurralados em Rafah para áreas inseguras são inaceitáveis", publicou Michel numa mensagem na rede social X (antigo Twitter) que Borrell republicou na sua própria conta.Michel pediu ao governo israelita para "respeitar o direito internacional humanitário" e que não avance com uma operação terrestre em Rafah."Os pontos de passagem devem estar totalmente funcionais e permitir a passagem de ajuda humanitária essencial no meio da grave fome", acrescentou.O conflito em Gaza, iniciado a 7 de outubro, já fez pelo menos 35.034 mortos e mais de 78 mil feridos, segundo os últimos dados do Ministério da Saúde de Gaza. Mais de 250 pessoas foram raptadas no ataque de 7 de outubro do Hamas e 128 permanecem em cativeiro em Gaza. Segundo o exército israelita, 36 reféns terão morrido.

c/agências