EUA prometem não esquecer "ato de barbárie" de 07 de outubro contra aliado Israel

Numa mensagem publicada na rede social X, Rubio recordou que hoje "se completam três anos desde que terroristas do [movimento islamita palestiniano] Hamas torturaram, mutilaram e assassinaram 1.200 civis inocentes em Israel", entre os quais havia "homens, mulheres e crianças, incluindo dezenas de norte-americanos".

"Nunca esqueceremos este ato de barbárie contra um aliado e reafirmamos o nosso compromisso com a defesa da civilização", escreveu o chefe da diplomacia norte-americana, que neste momento se encontra numa visita oficial à Grécia e que na quinta-feira estará em Portugal.

Os ataques perpetrados pelo Hamas e por outras milícias aliadas em território israelita há três anos fizeram cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.

A subsequente guerra israelita na Faixa de Gaza matou, até à data, mais de 74.200 palestinianos, segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde local, naquilo que especialistas da ONU e de outras organizações definiram como um genocídio.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, é um aliado próximo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e ambos os países iniciaram uma guerra contra o Irão que dura há mais de sete meses.

Trump criou um Conselho de Paz para resolver os conflitos, começando pelo da Faixa de Gaza, onde o organismo está a trabalhar para aplicar um plano que inclui o desarmamento gradual do Hamas, a retirada das tropas israelitas, o envio de uma força internacional de estabilização e a reconstrução do enclave palestiniano.