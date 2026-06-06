Exército diz que Kuwait foi atacado por mísseis e drones
O exército do Kuwait anunciou hoje que o país foi alvo de ataques com mísseis e drones, três dias depois de um ataque ao seu aeroporto atribuído ao Irão..
"As defesas aéreas do Kuwait estão a enfrentar ataques hostis de mísseis e drones (...) quaisquer explosões que possam ser ouvidas são o resultado da interceção de alvos hostis pelas defesas aéreas", escreveu o exército na rede social X.
No início da semana, o Irão reivindicou a responsabilidade por um ataque ao Kuwait, em retaliação contra um alegado ataque dos Estados Unidos contra um petroleiro e contra a ilha iraniana de Qeshm.
Pelo contrário, a Guarda Revolucionária Islâmica, o exército ideológico da República Islâmica, negou qualquer envolvimento num outro ataque, com `drones`, que danificou um terminal de passageiros no Aeroporto Internacional do Kuwait e fez um morto e 63 feridos.