 Exército ignora "retórica grosseira e arrogante" de Trump e mantém operações

Após Trump ameaçar que forças norte-americanas poderão destruir "em quatro horas" a totalidade das pontes e as centrais elétricas do Irão, o porta-voz do comando das forças armadas iranianas, Khatam Al-Anbiya, afirmou que "a retórica grosseira e arrogante, bem como as ameaças infundadas do Presidente norte-americano perturbado, que se encontra num impasse e justifica as sucessivas derrotas do exército norte-americano, não têm qualquer efeito sobre a prossecução da ofensiva e das operações esmagadoras" que afirma ter em curso.

As declarações foram feitas na noite de segunda-feira à rádio e televisão estatais iranianas, após uma conferência de imprensa de Trump em Washington.

O Presidente norte-americano fez ao Irão um ultimato para chegar a um acordo de cessar-fogo até hoje às 20:00 de Washington (01:00 de quarta-feira em Portugal continental).

A destruição de pontes e centrais elétricas "será feita no espaço de quatro horas --- se assim o quisermos", acrescentou Trump numa conferência de imprensa na Casa Branca, centrada no resgate de um piloto norte-americano no Irão no passado fim de semana.

"Temos um plano, graças ao poder das nossas forças armadas, que prevê que todas as pontes do Irão sejam destruídas até à meia-noite de amanhã (terça-feira), que todas as centrais elétricas do Irão fiquem fora de serviço (...) e nunca mais possam ser utilizadas", afirmou Trump.

"O Irão na sua totalidade poderia ser destruído numa única noite, e essa noite poderia muito bem ser a de amanhã (terça-feira)", ameaçou Donald Trump.

Trump classificou hoje como um "passo muito significativo" a proposta de cessar-fogo de 45 dias no Irão apresentada por países mediadores, embora insista que ainda é insuficiente.

"Ainda não é suficiente, mas é um passo muito significativo", afirmou Trump à margem de uma cerimónia de Páscoa na Casa Branca, em Washington.

Horas antes, a Casa Branca (presidência norte-americana) tinha confirmado que mediadores internacionais propuseram uma trégua temporária no conflito com o Irão, mas salientou que o Presidente dos Estados Unidos não endossou formalmente a iniciativa.

"É apenas uma ideia entre muitas, e o Presidente não a endossou. A operação militar continua", declarou um alto responsável norte-americano, referindo-se à ofensiva em curso, designada "Operação Fúria Épica".

Segundo o portal norte-americano Axios, a proposta foi apresentada por mediadores do Paquistão, Egito e Turquia e prevê uma pausa de 45 dias nas hostilidades para permitir negociações diplomáticas.

O plano inclui uma primeira fase de cessar-fogo temporário, passível de prorrogação, seguida de negociações destinadas a alcançar um acordo de paz duradouro entre Washington e Teerão.

Apesar de reconhecer a relevância da proposta, Trump não indicou qualquer compromisso imediato com a sua implementação, mantendo em aberto a continuidade das operações militares.

Os Estados Unidos e Israel têm em curso desde 28 de fevereiro uma ofensiva militar de grande envergadura contra o Irão, que já causou mais de três mil mortos na região do Golfo.

Teerão respondeu com ataques contra interesses norte-americanos e israelitas nos países do Golfo Pérsico, além de bloquear o Estreito de Ormuz, o que fez disparar os preços do petróleo.