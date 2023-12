Exército israelita admite que mata dois civis palestinianos por cada combatente do Hamas

"Não estou a dizer que é bom termos uma proporção de dois para um", frisou um dos responsáveis, que falou sob condição de anonimato, acrescentando que o uso de escudos humanos fazia parte da "estratégia básica" do Hamas.

"Espera-se que esta proporção seja muito menor na próxima fase da guerra", destacou ainda.

O crescente número de mortos e a crise humanitária em Gaza provocaram indignação em todo o mundo.

O Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, afirma que a campanha de Israel desde 07 de outubro, matou quase 16 mil pessoas.

Questionado sobre relatos de que 5.000 combatentes do Hamas foram mortos, um dos altos responsáveis disse: "os números são mais ou menos precisos".

Os Estados Unidos, principal aliado de Israel, pediram-lhe que fizesse mais para evitar vítimas civis à medida que as operações se deslocam para o sul, onde muitos habitantes de Gaza procuraram refúgio depois de fugirem do norte devastado.

O Exército está a implementar `software` de mapeamento de alta tecnologia para tentar reduzir o número de mortes de não combatentes, revelaram altos responsáveis militares israelitas.

O sistema integra sinais de telemóveis, vigilância aérea e inteligência artificial, para manter um mapa constantemente atualizado que mostra as concentrações populacionais em todo o território.

Cada uma das 623 células do mapa é codificada por cores, com o verde indicando áreas onde pelo menos 75% da população foi evacuada.

"No sul, como quase duplicámos a população, as operações são muito mais precisas", frisou responsável.

"Estamos a gastar muito mais tempo para garantir que os nossos esforços [para alertar os civis] são eficazes", acrescentou.

O mapa, resultado de oito anos de investigação, é disponibilizado aos comandantes e unidades no terreno, acrescentaram.

O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA), no entanto, questionou a utilidade de tal ferramenta numa região onde o acesso às telecomunicações e à eletricidade é esporádico.

A guerra em curso no Médio Oriente começou em 07 de outubro, após um ataque do braço armado do Hamas, que incluiu o lançamento de milhares de `rockets` para Israel e a infiltração de cerca de 3.000 combatentes que mataram mais de 1.200 pessoas, na maioria civis, e sequestraram outras 240 em aldeias israelitas próximas da Faixa de Gaza.

Em retaliação, as Forças de Defesa de Israel dirigiram uma implacável ofensiva por ar, terra e mar àquele enclave palestiniano, que enfrenta uma grave crise humanitária perante o colapso de hospitais e a ausência de abrigos, água potável, alimentos, medicamentos e eletricidade.

As autoridades da Faixa de Gaza, controladas pelo movimento islamita palestiniano Hamas desde 2007, aumentaram hoje o número de mortos na ofensiva israelita para quase 15.900, enquanto mais de 250 palestinianos morreram às mãos das forças de Telavive ou em ataques levados a cabo por colonos na Cisjordânia e Jerusalém Oriental desde 07 de outubro.

As partes cessaram as hostilidades durante uma semana no âmbito de uma trégua mediada por Qatar, Egito e Estados Unidos, mas os confrontos regressaram na sexta-feira após falta de entendimento para prorrogar o acordo.