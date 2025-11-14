Exército israelita barra ativistas para apanha da azeitona na Cisjordânia
O exército de Israel declarou hoje zona militar a aldeia palestiniana de Burin, no norte da ocupada Cisjordânia, barrando assim ativistas hebraicos que iam ajudar na colheita de azeitona, já prejudicada pelos contínuos ataques por parte de colonos israelitas.
"Incrível. Acabam de impor ordem marcial. Os terroristas dos colonatos andam à vontade. Sete autocarros de ativista pela Paz foram parados no posto de controlo. É o Governo do terror judaico", escreveu a organização não governamental Paz Agora no X (antigo Twitter).
No referido comboio de autocarros estavam também membros da organização Rabinos Pelos Direitos Humanos. Há semanas, uma das suas voluntárias foi ferida enquanto ajudava na apanha da azeitona devido a um ataque com drone (aeronave telepilotada) por colonos hebraicos.
Só em outubro, altura da colheita do precioso fruto verde na Cisjordânia, o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA) registou, pelo menos, 264 ataques contra população palestiniana, o mais elevado número desde 2006.