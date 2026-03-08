Explosão junto à embaixada dos Estados Unidos em Oslo

A explosão ocorreu por volta da 01:00 (00:00 em Lisboa), precisou a polícia, acrescentando que, até o momento, não há informações sobre a causa da explosão.

De acordo com o comandante das operações policiais Michael Delmer, entrevistado pela emissora pública NRK, a explosão atingiu a entrada da secção consular da embaixada.

"Os danos são mínimos", afirmou Delmer. "Não faremos comentários sobre a natureza dos danos, sobre o que explodiu e outros detalhes semelhantes, além do facto de ter ocorrido uma explosão", acrescentou, justificando que "a investigação ainda está no início".

Um dispositivo policial foi destacado para a área em torno da embaixada.

Um morador do bairro, de 16 anos, identificado apenas pelo primeiro nome, Edvard, disse ao canal TV2 que estava a ver televisão quando ouviu a explosão.

"A minha mãe e eu pensámos inicialmente que tinha vindo da nossa casa, por isso olhámos à nossa volta, mas depois vimos as luzes a piscar do lado de fora da janela e uma multidão de polícias", indicou.

"Havia cães policiais, drones, polícias equipados com armas automáticas e helicópteros no ar", acrescentou.

As embaixadas norte-americanas foram colocadas em estado de alerta máximo no Médio Oriente devido aos ataques dos Estados Unidos no Irão, e várias delas foram alvo de ataques, com Teerão a retaliar contra alvos industriais e diplomáticos.

Mas a polícia não deu qualquer indicação de que a explosão perto da embaixada em Oslo estivesse relacionado com esta guerra.