Flotilha para Gaza segue viagem sem cinco dos barcos mais pequenos

"Devido às condições meteorológicas extremas da noite passada, cinco das nossas embarcações mais pequenas voltaram [a Barcelona] por razões de segurança", disse a Global Sumud Flotilla, num comunicado.

Segundo a organização, todas as pessoas que seguiam nessas cinco embarcações estão bem e "a missão continua" com 19 dos 24 barcos que saíram de Barcelona e a que se juntarão outros oriundos de outros portos do Mediterrâneo.

"Continuamos firmes no nosso compromisso de chegar a Gaza, de nos juntarmos aos navios que partem de Tunes, Grécia e Itália, e permanecer unidos para quebrar o cerco ilegal de Israel com uma missão humanitária e não violenta", lê-se no mesmo comunicado.

A Global Sumud Flotilla, que pretende levar ajuda humanitária ao território palestiniano de Gaza, saiu inicialmente de Barcelona, no nordeste de Espanha, no domingo à tarde, mas todos os barcos regressaram à cidade horas mais tarde, por causa de uma tempestade no mar.

A frota humanitária, que pretende ser "a maior missão humanitária da história" com Gaza, voltou a sair na segunda-feira ao início da noite, pelas 20:20 locais (19:20).

Integram a Global Sumud Flotilla ("sumud" é uma palavra árabe que significa "resiliência") centenas de pessoas de 44 países, incluindo três portugueses: a deputada e dirigente do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício.

Outra das participantes é a ativista sueca Greta Thunberg, que apelou "à resistência" dos cidadãos face "ao fracasso" dos governos para enfrentar "o genocídio" perpetrado por Israel em Gaza.

A própria Thunberg anunciou a criação da flotilha a 10 de agosto como "a maior tentativa de romper o bloqueio ilegal israelita a Gaza".

Desde então, a Global Sumud Flotilla recebeu manifestações de apoio de ativistas sociais, políticos e outras figuras públicas de renome internacional, como a atriz norte-americana Susan Sarandon e o ator irlandês Liam Cunningham.

A organização prevê que a viagem até Gaza leve perto de duas semanas.

Israel tem em curso uma ofensiva militar na Faixa de Gaza desde que sofreu um ataque do grupo islamista Hamas em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e 250 reféns.

De acordo com dados divulgados pelas autoridades do enclave palestiniano, a ofensiva lançada por Israel em Gaza já fez mais de 63 mil mortos.

Em 22 de agosto, a ONU declarou oficialmente a fome na cidade de Gaza, depois de os especialistas terem alertado que 500.000 pessoas se encontram numa situação catastrófica.