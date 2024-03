Forças aliadas neutralizam 15 drones disparados por rebeldes do Iémen

O ataque ocorreu de madrugada (hora local), quando os houthis lançaram uma "operação de veículos aéreos não tripulados em grande escala no Mar Vermelho e no Golfo de Áden", segundo um comunicado do Centcom.

O ataque "em grande escala" representou "uma ameaça iminente para os navios mercantes, a Marinha dos Estados Unidos e os navios da coligação na região, razão pela qual foram abatidos", referiu a mesma fonte.

Os `drones` foram abatidos por "navios e aviões da Marinha dos Estados Unidos, juntamente com vários navios e aviões da coligação", precisou o comando, citado pelas agências espanhola EFE e francesa AFP.

O Centcom reiterou que "estas ações são tomadas para proteger a liberdade de navegação e tornar as águas internacionais mais seguras e protegidas".

O comunicado do Centcom foi divulgado horas depois de o porta-voz militar dos houthis, Yehya Sarea, ter adiado a divulgação de uma declaração, que tinha planeado emitir antes da meia-noite, "devido a desenvolvimentos militares urgentes".

Os rebeldes houthis realizaram dezenas de ataques contra navios no Mar Vermelho e no Mar Arábico, bem como contra Israel, desde meados de novembro.

Os houthis afirmam que realizam esses ataques em retaliação à guerra de Israel na Faixa de Gaza contra o grupo islamita palestiniano Hamas, iniciada há cinco meses.

As operações dos rebeldes na região intensificaram-se nas últimas semanas, após bombardeamentos norte-americanos e britânicos contra as suas posições e depois de terem sido classificados por Washington como um grupo terrorista.

O líder dos rebeldes, Abdelmalek al-Houthi, disse na quinta-feira que o grupo lançou 96 ataques com mísseis balísticos e `drones` contra 61 navios na região após o início da guerra de Gaza.

Em dezembro, os Estados Unidos criaram uma força marítima multinacional para proteger navios mercantes e realizaram ataques, por vezes com a ajuda do Reino Unido, contra posições rebeldes no Iémen.

As ações dos rebeldes, que controlam vastas áreas do Iémen, obrigaram muitos armadores a suspender a passagem por estas importantes rotas marítimas.

Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), o transporte marítimo de contentores através do Mar Vermelho diminuiu quase 30% num ano.

Antes da guerra, entre 12% e 15% do tráfego mundial passava pela rota do Mar Vermelho, de acordo com a União Europeia.

Em guerra há mais de uma década, o Iémen é considerado o país mais pobre da Península Arábica.