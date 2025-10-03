Fornecimento de água restabelecido no centro de Gaza segundo agência palestiniana

A linha, operada pela empresa pública israelita Mekorot, deverá servir várias cidades do centro do território palestiniano, onde vivem dezenas de milhares de pessoas deslocadas pela guerra entre Israel e o Hamas, segundo a PWA.

Devido às restrições de acesso à Faixa de Gaza, a AFP não conseguiu verificar o regresso da água ao território.

Israel cortou o abastecimento de água da Faixa de Gaza no início da guerra desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas contra o Estado hebraico, a 07 de outubro de 2023.

As autoridades israelitas afirmaram desde então ter ligado parte da rede no norte do território, embora moradores testemunhem regularmente junto da AFP uma distribuição irregular.

A crise da água, que já existia antes da guerra, agravou-se de forma terrível, segundo fontes humanitárias e responsáveis locais, com mais de 80% das infraestruturas danificadas pelos confrontos, os habitantes de Gaza já só podem contar com fornecimentos irregulares, como a passagem de camiões cisterna ou torneiras instaladas por ONG nos campos de deslocados.

Agradecendo a diversos atores pela sua ajuda, incluindo a UNICEF, a PWA precisou ter-se "coordenado" com as autoridades israelitas para aceder ao centro da Faixa de Gaza a fim de reparar parte da canalização, uma zona "perigosa devido à forte presença militar."

Questionado hoje pela agência de notícias francesa AFP, o Cogat, um organismo do Ministério da Defesa israelita responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinianos, não respondeu.

No início de setembro, tinha sido anunciada a reparação das linhas de distribuição de água. "Reparar a rede de canalizações, que é ainda extremamente danificada é um trabalho de Sísifo, porque reparamos, mas não sabemos quando será destruído novamente", comentou uma fonte das Nações Unidas à AFP.

A PWA, uma entidade ligada à Autoridade Palestiniana, continua a operar na Faixa de Gaza, onde o movimento islâmico Hamas tomou o poder em 2007, e trabalha há mais de um ano para restabelecer o fornecimento de água no território.

Segundo o WASH Cluster, que reúne organizações humanitárias do setor da água, a grande maioria dos lares em Gaza sofre com o acesso irregular à água, sobretudo porque as canalizações foram gravemente danificados e porque muitos habitantes, instalados em abrigos improvisados, não têm onde armazenar a água.