Futuro governo palestiniano saúda progressos no desarmamento do Hamas

Os tecnocratas do Comité Nacional para a Administração de Gaza (CNAG) declararam-se prontos para começar a agir o mais rapidamente possível para estabilizar a situação política no enclave.

O comité considerou que este é "um marco importante para o povo na Faixa de Gaza" após "anos de conflito, destruição e incerteza", e definiu como prioridade absoluta "traduzir estes avanços em medidas práticas que tenham um impacto tangível no dia-a-dia dos cidadãos".

"O CNAG reafirmou a sua plena disponibilidade para assumir as suas responsabilidades", acrescentou a futura autoridade, que passou os últimos meses a concluir "extensos preparativos institucionais e operacionais para assumir a administração da Faixa de Gaza, restaurar os serviços públicos essenciais, reforçar o Estado de Direito, facilitar a prestação de ajuda humanitária e liderar os esforços de recuperação e reconstrução".

O acordo para o "desarmamento total" anunciado por Trump estipula que o movimento islamita palestiniano Hamas entregará as suas armas imediatamente para que o Conselho de Paz, o órgão internacional estabelecido pelo Presidente dos EUA, possa assumir o controlo total do enclave.

A transição de poder terá início com a instalação da Força Internacional de Estabilização e, depois, com o estabelecimento do CNAG, a entidade política que será liderada pelo economista palestiniano e antigo vice-primeiro-ministro da Autoridade Palestiniana, Ali Shaath.

O negociador do Hamas, Ghazi Hamad, confirmou os progressos no processo de desarmamento, mas insistiu que está ligado à "retirada das forças de ocupação israelitas, à entrada do Comité Nacional na Faixa de Gaza e ao início do processo de reconstrução".

Hamad salientou ainda que o inventário e o armazenamento de armas não começarão até que a primeira fase do acordo esteja concluída.

O CNAG apelou à "colaboração nacional palestiniana" entre as instituições, as autoridades locais, o setor privado e as organizações da sociedade civil, porque esta sinergia "constitui o pilar fundamental para a administração e recuperação de Gaza".

O comité reconheceu que se avizinha uma "imensa tarefa", sobretudo no que diz respeito à reconstrução do enclave e, no futuro, para "contribuir para a construção de uma Gaza segura, estável e próspera, governada por instituições palestinianas legítimas, com base no Estado de Direito e respeitando o direito do povo palestiniano à autodeterminação e à criação de um Estado".