G7 pede que Irão deixe de apoiar e armar os Houthis do Iémen

A declaração surge antes da Assembleia Geral anual da ONU, em Nova Iorque, onde deverão discursar autoridades iranianas de alto nível.



Os países membros do G7 esperam evitar uma perturbação duradoura nas cadeias de abastecimento globais de energia, fertilizantes e produtos alimentares.

"Olhando para o futuro, continuaremos a apoiar o governo legítimo do Iémen e reafirmamos o nosso forte compromisso com a unidade, soberania, independência e integridade territorial do Iémen", acrescentaram os ministros.





O bloco G7 é um fórum político e económico informal composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, embora a União Europeia seja praticamente um membro de facto com representação política permanente. Milhares de refugiados fugiram do Iémen nos últimos dias, depois de o grupo apoiado pelo Irão ter tomado territórios ao longo da costa do Mar Vermelho, incluindo áreas próximas do estreito de Bab al-Mandab, uma rota marítima crucial para o comércio global.



Mais de 150 mortos no Iémen em dois dias



A ONU estima que, ao todo, mais de 120 mil iemenitas tenham sido deslocados pelo súbito aumento dos combates ao longo da costa do Mar Vermelho.

Apoio de Londres e Paris a Riade



Esta missão de apoio britânico limitar-se-á a dar apoio às aeronaves sauditas que defendem o país contra ataques de drones e mísseis, informou a agência britânica.

No domingo, as embaixadas dos EUA em todo o Médio Oriente emitiram novos alertas de segurança à medida que se intensificavam os combates entre os Houthis e a coligação apoiada pela Arábia Saudita no Iémen.





c/Agências

acrescentando que a recente escalada dos combates contra as forças apoiadas pelos sauditas no Iémen representava uma ameaça à segurança energética regional e global.", afirmaram os ministros dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos.Para o G7, ", prejudicar o comércio internacional e criar instabilidade económica global."Numa declaração à margem da sessão anual da Assembleia Geral da ONU, os ministros reafirmaram "a"., após uma intensificação dos ataques dos Houthis, que ameaçam o comércio mundial e provocam uma escalada dos preços da energia.", declararam os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7.O retomar das hostilidades no Iémen, onde os combatentes antigovernamentais consolidaram o seu controlo sobre o estratégico estreito de Bab el-Mandeb, já afeta fortemente as exportações sauditas, com uma queda acentuada do tráfego na região.Os Houthis declaram-se parte do "eixo de resistência" liderado pelo Irão contra Israel, os EUA e o Ocidente em geral — ao lado de grupos armados como o Hamas e o movimento libanês Hezbollah.Teerão já negou anteriormente fornecer armas aos Houthis e afirma que apenas os apoia politicamente.Os combates no Iémen entre as forças governamentais, apoiadas pela Arábia Saudita, e os Houthis pró-Irão fizeram 154 mortos nos últimos dois dias, informaram à AFP fontes militares de ambos os lados.Sob pressão, a Arábia Saudita bombardeia diariamente as zonas controladas pelos combatentes no Iémen — sem conseguir, até ao momento, fazê-los recuar — e solicitou ajuda.A Arábia Saudita, que apoia o governo do Iémen, reconhecido internacionalmente, ainda não se pronunciou sobre os ataques relatados., assumiram o controlo do Bab al-Mandab, um estreito ponto de estrangulamento marítimo onde a parte sul do Mar Vermelho se liga ao Golfo de Áden e ao Oceano Índico.Num discurso narealizados até ao momento e alertou contra qualquer intervenção de aliados da Arábia Saudita, nomeadamente a Turquia e o Paquistão, signatários — em agosto — do pacto de defesa de Meca com o reino saudita."Aconselhamos os turcos e os paquistaneses a não se deixarem levar por ganhos políticos e financeiros obtidos junto do inimigo saudita", segundo declarações transmitidas pela agência Saba.A guerra no Iémen eclodiu em 2014, quando os houthis assumiram o controlo da capital, Sanaa, e mais tarde de outras regiões, desencadeando, em março de 2015, uma intervenção militar liderada pela Arábia Saudita.O primeiro-ministro Andy Burnham afirmou que o Reino Unido prestará apoio de "reabastecimento aéreo defensivo" à Arábia Saudita, envolvendo uma única aeronave britânica, um Voyager, sediada na base da RAF em Akrotiri, no Chipre.Burnham disse que o anúncio surgiu após um pedido de "apoio militar" feito pela Arábia Saudita, ao qual concordou na sequência da recomendação do Secretário da Defesa, Wes Streeting, e do Secretário dos Negócios Estrangeiros, Ed Miliband.Uma fonte diplomática informou a AFP que a França também prometeu apoio e declarou estar pronta para trabalhar na "proteção" da infraestrutura energética saudita através de uma "abordagem estritamente defensiva".O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, também solicitou apoio militar ao presidente Donald Trump, segundo relatos dos meios de comunicação norte-americanos.Trump hesitou durante semanas sobre como responder ao pedido saudita de ajuda no combate aos Houthis, noticiou ona segunda-feira.Donald Trump tinha dito anteriormente àque estava em "fase de decisão" enquanto avaliava opções para os próximos passos na guerra contra o Irão.