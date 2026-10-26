Mundo
Guerra no Médio Oriente
Gadi Eisenkot. Rival de Netanyahu avisa que Israel não sobrevive mais quatro anos assim
Gadi Eisenkot, antigo chefe do Estado-Maior do Exercito Israelita, é o adversário de Benjamin Netanyahu na corrida ao cargo de primeiro-ministro. Afirma que Israel não aguenta mais quatro anos como os últimos.
Na campanha eleitoral que vai eleger os 120 deputados ao Knesset e a menos de 24 horas das eleições, Eisenkot promete evitar o isolamento do país, instalar uma comissão de inquérito ao ataque de 7 de outubro do Hamas e retirar este grupo do poder em 18 meses.
Gadi Eizenkot, apontado como favorito à vitória nas eleições, é um general, político e líder israelita do partido Yashar. Serviu de 2015 a 2019 como o 21.º chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel e de 2023 a 2024 como ministro sem pasta no Governo de unidade.
Em Telavive, o jornalista Luís Peixoto assistiu ao comício do Yashar. Forças em escrutínio
- Benjamin Netanyahu, atual primeiro-ministro, com mais tempo no poder na história de Israel;
- Gadi Eisenkot, principal opositor do partido Yashar;
- Naftali Bennett e Yair Lapid, que já lideraram um Governo que reuniu partidos liberais e conservadores e incluiu, pela primeira vez na história de Israel, um partido árabe islâmico, durante 18 meses;
- Avigdor Lieberman, antigo aliado de Netanyahu e ex-ministro da Defesa;
- Itamar Ben-Gvir, líder do partido de extrema-direita Poder Judaico (Otzma Yehudit) e atual ministro da Segurança Nacional de Israel;
- Yair Golan, líder do partido "Os Democratas" e antigo major-general das Forças de Defesa de Israel (IDF).