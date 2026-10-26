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Gadi Eisenkot. Rival de Netanyahu avisa que Israel não sobrevive mais quatro anos assim

Gadi Eisenkot. Rival de Netanyahu avisa que Israel não sobrevive mais quatro anos assim

Gadi Eisenkot, antigo chefe do Estado-Maior do Exercito Israelita, é o adversário de Benjamin Netanyahu na corrida ao cargo de primeiro-ministro. Afirma que Israel não aguenta mais quatro anos como os últimos.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Abir Sultan - EPA

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Na campanha eleitoral que vai eleger os 120 deputados ao Knesset e a menos de 24 horas das eleições, Eisenkot promete evitar o isolamento do país, instalar uma comissão de inquérito ao ataque de 7 de outubro do Hamas e retirar este grupo do poder em 18 meses.

Gadi Eizenkot, apontado como favorito à vitória nas eleições, é um general, político e líder israelita do partido Yashar. Serviu de 2015 a 2019 como o 21.º chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel e de 2023 a 2024 como ministro sem pasta no Governo de unidade.

Em Telavive, o jornalista Luís Peixoto assistiu ao comício do Yashar.
Forças em escrutínio
  • Benjamin Netanyahu, atual primeiro-ministro, com mais tempo no poder na história de Israel; 
  • Gadi Eisenkot, principal opositor do partido Yashar; 
  • Naftali Bennett e Yair Lapid, que já lideraram um Governo que reuniu partidos liberais e conservadores e incluiu, pela primeira vez na história de Israel, um partido árabe islâmico, durante 18 meses;
  • Avigdor Lieberman, antigo aliado de Netanyahu e ex-ministro da Defesa;
  •  Itamar Ben-Gvir, líder do partido de extrema-direita Poder Judaico (Otzma Yehudit) e atual ministro da Segurança Nacional de Israel;
  • Yair Golan, líder do partido "Os Democratas" e antigo major-general das Forças de Defesa de Israel (IDF).
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