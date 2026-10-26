Gadi Eisenkot. Rival de Netanyahu avisa que Israel não sobrevive mais quatro anos assim

Na campanha eleitoral que vai eleger os 120 deputados ao Knesset e a menos de 24 horas das eleições, Eisenkot promete evitar o isolamento do país, instalar uma comissão de inquérito ao ataque de 7 de outubro do Hamas e retirar este grupo do poder em 18 meses.





Gadi Eizenkot, apontado como favorito à vitória nas eleições, é um general, político e líder israelita do partido Yashar. Serviu de 2015 a 2019 como o 21.º chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel e de 2023 a 2024 como ministro sem pasta no Governo de unidade.



Em Telavive, o jornalista Luís Peixoto assistiu ao comício do Yashar. Forças em escrutínio Em Telavive, o jornalista Luís Peixoto assistiu ao comício do Yashar.