Gangues bloqueiam a distribuição de ajuda no sul de Gaza

Segundo a BBC , homens armados operam à vista das Forças de Defesa de Israel numa zona restrita perto da fronteira.Depois deterem roubado quase 100 camiões da ONU, ferindo muitos dos condutores palestinianos, no dia 16 de novembro - um dos piores furtos de ajuda durante a guerra – vários alegados assaltantes morreram numa emboscada.

Testemunhas revelaram à BBC que foram erguidas trincheiras e alvejados camiões que tentavam aceder ao ponto de distribuição de ajuda.

Uma família criminosa de Gaza bloqueou na altura a principal estrada Salah al-Din que sai do ponto de passagem de Kerem Shalom em Israel durante dois dias na passada semana.”, afirmou Sam Rose, vice-diretor da UNRWA, a Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos.“É inevitável, após 13 meses de conflito intenso, as coisas desmoronarem-se.”

À medida que o inverno começa, as autoridades humanitárias dizem que a resolução do agravamento da situação é fundamental para satisfazer as enormes e crescentes necessidades da maior parte da população de 2,3 milhões de Gaza – agora deslocada para o centro e para o sul.

Para Petropoulos ou roubos estão a levar à “ultraviolência” em todas as direções – “dos saqueadores para os camionistas, das FDI para a polícia, e da polícia para os saqueadores”.“O controlo de segurança do Hamas caiu para menos de 20 por cento”, avançou à BBC o antigo chefe das investigações policiais do Hamas, acrescentando: “Estamos a trabalhar num plano para restaurar o controlo para 60 por cento dentro de um mês”.“Matar os ladrões que roubaram ajuda é um passo na direção certa”, exclama um homem, Mohammed Abu Jared.

Atualmente, não existem alternativas para substituir o movimento que os líderes israelitas se comprometeram a destruir após os ataques mortais de 7 de outubro de 2023.

Muitos veem as tentativas do Hamas de assumir a liderança contra a criminalidade como a consequência direta do fracasso de Israel em chegar a acordo sobre um plano pós-guerra em Gaza.O caos surge numa altura em que a ajuda que entra em território palestiniano desceu para os níveis mais baixos desde o início da guerra.

Preço dos produtos básicos dispara

Embora a ameaça de fome seja maior nas partes sitiadas do norte, onde Israel está a conduzir uma nova e intensa ofensiva militar, no sul há também uma grande escassez de alimentos, medicamentos e outros bens.

“Os preços dos produtos básicos estão a disparar - um saco de farinha custa mais de 190 euros (200 dólares), um único ovo custa quase 14 euros - ou então os produtos simplesmente não estão disponíveis”, diz Sam Rose, da UNRWA.Todos os dias da passada semana, Umm Ahmed esteve com os filhos numa enorme fila à porta de uma padaria em Khan Younis, no sul de Gaza, onde finalmente são distribuídos alguns pães. “, lamenta-se.“Não queremos muito, apenas viver uma vida decente. Precisamos de alimentos. Precisamos que os bens cheguem e sejam distribuídos de forma justa. É tudo o que estamos a pedir.”No entanto, as autoridades israelitas dizem que a principal razão pela qual o seu objetivo de 350 por dia não foi alcançado é a incapacidade da ONU e de outras agências de ajuda internacional em trazer camiões suficientes para os cruzamentos.Os trabalhadores humanitários rejeitam isso. Apelam urgentemente ao levantamento das inúmeras restrições de entradas impostas pelas autoridades israelitas e à abertura e segurança de mais pontos de passagem para que possam recolher e distribuir os abastecimentos.

A BBC foi informada de que os assaltos acontecem muitas vezes à vista de soldados israelitas ou de drones de vigilância – mas que o exército não intervém.



Aparentemente, os bens roubados estão a ser armazenados no estrangeiro ou em armazéns em zonas sob controlo militar israelita.

As FDI não responderam aos pedidos da BBC para comentar a forma como combate o saque e o contrabando organizados.No início da guerra, à medida que os alimentos se tornavam cada vez mais escassos, habitantes desesperados de Gaza eram por vezes vistos a roubar camiões de ajuda que chegavam.

Um cigarro custa mais de 48 euros



Rapidamente o contrabando de tabaco se revelou um grande negócio, com os gangues a deterem comboios sob a mira de armas depois de estes chegarem da passagem de Rafah, no Egito, e, depois de esta ter sido encerrada em maio, de Kerem Shalom.Estão a ser encontrados cigarros dentro de armações de paletes de madeira e dentro de latas de alimentos fechadas, indicando que existe uma rede regional envolvida no contrabando.Nas últimas seis semanas, as autoridades israelitas proibiram as importações comerciais, argumentando que estas beneficiam o Hamas. O que contribuiu para a diminuição da oferta de alimentos, o que, por sua vez, está a impulsionar o aumento dos assaltos à mão armada.

Os bens roubados, desde farinha a abrigos de inverno, enviados como donativos internacionais e destinados a serem distribuídos gratuitamente a pessoas necessitadas, só podem ser comprados a preços exorbitantes no mercado negro de Gaza.

Nos últimos dias, relatos dos meios de comunicação locais sugerem que Israel está agora a estudar a opção de entregar ajuda a Gaza através de um fornecedor de segurança americano privado e armado.Embora nada tenha sido anunciado oficialmente, os trabalhadores humanitários estão preocupados.“Quão seguro será realmente?“, questiona. “Acho que será um vetor para mais derramamento de sangue e violência”.