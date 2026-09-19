Gastos dos EUA na guerra contra Irão superam 43,6 mil milhões de dólares até setembro
Os Estados Unidos gastaram na guerra contra o Irão mais de 43,6 mil milhões de dólares (38 mil milhões de euros) até 03 de setembro, segundo uma nova estimativa apresentada esta semana ao Congresso.
Os dados do Comando Central (CENTCOM) norte-americano, responsável pelas operações no Médio Oriente, apresentam o custo mais atualizado do conflito desde que este foi iniciado pelos Estados Unidos e por Israel, a 28 de fevereiro.
Um relatório do Gabinete Orçamental do Congresso (CBO), divulgado na terça-feira, indicava que a guerra tinha custado 38 mil milhões de dólares até agosto e continuaria a gerar despesas de cerca de três mil milhões de dólares mensais, mas a nova estimativa revela que entre esse mês e setembro o aumento foi quase o dobro desse valor, segundo a Associated Press.
Os gastos com armamento saltaram mais de 6 mil milhões de dólares em pouco mais de um mês, passando de 21,7 mil milhões de dólares --- valor referido no relatório do CBO --- para 28,1 mil milhões de dólares na estimativa do CENTCOM.
O relatório apresentado ao Congresso inclui os custos de operação de navios de guerra, aeronaves e bases, bem como despesas com a perda de equipamento e assistência médica às tropas.
O relatório não inclui os danos sofridos pelas bases no Médio Oriente, que a República Islâmica atacou com mísseis balísticos e drones.
Um relatório do inspetor-geral do Pentágono, divulgado na segunda-feira, apontou que os ataques iranianos danificaram ou destruíram centenas de edifícios e outras estruturas em bases norte-americanas no Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Iraque, Omã e Jordânia.
No novo relatório enviado ao Congresso, o valor referente às munições foi, de longe, o mais elevado, representando bem mais de metade de todos os custos. As armas avançadas com maior procura são os intercetores de mísseis defensivos, como os lançados pelos sistemas Patriot e THAAD do Exército.
O custo financeiro é apenas uma das dimensões do impacto da guerra contra o Irão, que afeta também os preços do petróleo e a bolsa, além de ter provocado mortes e ferimentos entre as tropas norte-americanas. Os custos políticos serão medidos nas eleições legislativas intercalares, em novembro, com os republicanos a enfrentarem dificuldades crescentes devido à impopularidade do conflito.
O CBO afirmou que se espera que a guerra contribua para a inflação até ao primeiro trimestre de 2027, elevando-a cerca de 0,5 pontos percentuais acima das estimativas anteriores.
Estes resultados estimados devem-se, em grande parte, à redução dos envios de petróleo e gás natural através do estreito de Ormuz e às interrupções no transporte marítimo através do mar Vermelho.
A Casa Branca solicitou, em junho, um financiamento suplementar de 87,6 mil milhões de dólares, destinado sobretudo ao esforço de guerra, mas o Congresso ainda não aprovou o pedido.
O CBO informou que a parcela deste pedido aparentemente relacionada de forma direta com o conflito, 42,3 mil milhões de dólares, é cerca de 10% superior à estimativa do próprio organismo para os custos do Pentágono.
O Departamento de Defesa recusou-se a aceder ao pedido de informação do CBO para a elaboração do relatório, rompendo com as práticas habituais.
Um relatório do inspetor-geral do Pentágono divulgado na segunda-feira apontou que a guerra resultou em "deficiências estratégicas nas reservas".